В Москве проведут работы по модернизации школы № 920 в районе Перово

Столичную школу №920, расположенную на Перовской улице, полностью модернизируют. Работы ведутся по согласованному Москомэкспертизой проекту, сообщил глава ведомства Иван Щербаков.

«Проектными решениями предусмотрен комплекс внутренних и наружных работ по всему объему трехэтажного здания 1986 года постройки», – уточнил Щербаков.

За время работ снаружи школу утеплят новой фасадной системой, поменяют входные двери и окна. Конструкции главного и второстепенных крылец полностью заменят, установят пандусы, а также новое кровельное покрытие на крыше.

Внутри здания будет проведена отделка стен, потолков и полов. Заменят все внутренние дверные блоки, а на лестницах установят новые металлические ограждения.

Помимо самого здания, в порядок приведут и территорию школы.

Возведение и модернизация в Москве социальных объектов соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

