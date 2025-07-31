В Москве проведут работы по модернизации школы № 920 в районе Перово
Столичную школу №920, расположенную на Перовской улице, полностью модернизируют. Работы ведутся по согласованному Москомэкспертизой проекту, сообщил глава ведомства Иван Щербаков.
«Проектными решениями предусмотрен комплекс внутренних и наружных работ по всему объему трехэтажного здания 1986 года постройки», – уточнил Щербаков.
За время работ снаружи школу утеплят новой фасадной системой, поменяют входные двери и окна. Конструкции главного и второстепенных крылец полностью заменят, установят пандусы, а также новое кровельное покрытие на крыше.
Внутри здания будет проведена отделка стен, потолков и полов. Заменят все внутренние дверные блоки, а на лестницах установят новые металлические ограждения.
Помимо самого здания, в порядок приведут и территорию школы.
Возведение и модернизация в Москве социальных объектов соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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