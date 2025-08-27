В Москве пройдет первый мультиформатный фестиваль на воде «ЗарядФест»
Спортивно-музыкальный фестиваль «ЗарядФест» пройдет 30–31 августа на территории Большого и Малого Строгинского затона в Москве. Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта города.
На живописной территории состоится первый в России мультиформатный фестиваль. Он объединит экстремальные водные виды спорта, живую музыку, интерактивные развлечения под открытым небом. Впервые в стране здесь проведут концерт на воде, при этом вместо трибун будут сап-борды.
Гостям фестиваля будут доступны более десяти тематических зон: площадки по волейболу, панна-футболу, площадка «Гармония» для йоги и пилатеса, настольные игры, фрисби, бадминтон. Для юных посетителей подготовили зону с мастер-классами, настольными играми и различными развлечениями.
Кроме того, 30 августа на территории Малого Строгинского затона состоится этап чемпионата Москвы по вейксерфингу.
«Профессиональные спортсмены покажут мастерство владения вейкбордом. Кроме того, можно будет увидеть флайборд-акробатику (полеты на водных реактивных платформах), вейкбординг с трюками от чемпионов России, гонки на джетски с участием звезд», – рассказали в пресс-службе.
Вечером в летнем кинотеатре покажут фильм «Повелитель ветра» о путешественнике Федоре Конюхове, решившем в одиночку облететь Землю на воздушном шаре. Главную роль в картине сыграл Федор Бондарчук.
В течение двух дней на фестивале будут проходить выступления музыкальных коллективов разных жанров и диджеев. Так, хедлайнером 31 августа станет группа Zoloto.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тренд из Голливуда: Войтинский объяснил интерес продюсеров к экранизации книг
- СМИ: В администрации Владимира проходят следственные мероприятия
- ВС России освободили Первое Мая в ДНР
- Депутат ГД Бессараб сравнила распределение после вузов с наказанием
- СМИ: Трамп убедил Орбана сменить позицию по Украине в ЕС
- Теннисист Джокович заявил о намерении выучить русский язык
- Глава Минтранса анонсировал начало сварки первого поезда для ВСМ
- «Лента» изменит ассортимент в гипермаркетах «О’кей» в случае покупки
- Умер олимпийский чемпион по плаванию Юрий Присекин
- Обида на пошлины: В России объяснили, почему Моди игнорирует Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru