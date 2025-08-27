В Москве пройдет первый мультиформатный фестиваль на воде «ЗарядФест»

Спортивно-музыкальный фестиваль «ЗарядФест» пройдет 30–31 августа на территории Большого и Малого Строгинского затона в Москве. Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта города.

На живописной территории состоится первый в России мультиформатный фестиваль. Он объединит экстремальные водные виды спорта, живую музыку, интерактивные развлечения под открытым небом. Впервые в стране здесь проведут концерт на воде, при этом вместо трибун будут сап-борды.

Гостям фестиваля будут доступны более десяти тематических зон: площадки по волейболу, панна-футболу, площадка «Гармония» для йоги и пилатеса, настольные игры, фрисби, бадминтон. Для юных посетителей подготовили зону с мастер-классами, настольными играми и различными развлечениями.

Кроме того, 30 августа на территории Малого Строгинского затона состоится этап чемпионата Москвы по вейксерфингу.

«Профессиональные спортсмены покажут мастерство владения вейкбордом. Кроме того, можно будет увидеть флайборд-акробатику (полеты на водных реактивных платформах), вейкбординг с трюками от чемпионов России, гонки на джетски с участием звезд», – рассказали в пресс-службе.

Вечером в летнем кинотеатре покажут фильм «Повелитель ветра» о путешественнике Федоре Конюхове, решившем в одиночку облететь Землю на воздушном шаре. Главную роль в картине сыграл Федор Бондарчук.

В течение двух дней на фестивале будут проходить выступления музыкальных коллективов разных жанров и диджеев. Так, хедлайнером 31 августа станет группа Zoloto.

