В Москве пройдет фестиваль «Театральный бульвар»

Независимые коллективы и легендарные театры, в том числе, «Современник», «Ленком Марка Захарова», Театр на Малой Бронной, покажут свои спектакли на импровизированных сценах и прямо в пешеходных зонах. Также запланированы театрализованные шоу, импровизации, цирковые представления, участником которых сможет стать любой прохожий.

«Знакомство с театрами, спектаклями, режиссерами и артистами прямо на улицах города, в открытом пространстве, где сценой становятся улицы, а участниками действа — сами люди — для нас это смелый эксперимент», — отметил глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

Отмечается, что в рамках фестиваля представят более 100 постановок, в которых будут задействованы как знаменитые, так и молодые артисты. При этом каждую площадку посвятят отдельной сфере, например, тверской бульвар — оперетте, цветной бульвар — цирку, Чистопрудный бульвар — экспериментальному театру.

Ранее в Москве на Тверском бульваре стартовал фестиваль летних игр для детей и взрослых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

