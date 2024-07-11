В Москве пройдет фестиваль «Театральный бульвар»
В рамках проекта «Лето в Москве» впервые пройдет масштабный фестиваль «Театральный бульвар». Как сообщает пресс-служба столичного правительства, он будет проходить ежедневно с 15 июля по 11 августа на семи сценических площадках Бульварного кольца.
Независимые коллективы и легендарные театры, в том числе, «Современник», «Ленком Марка Захарова», Театр на Малой Бронной, покажут свои спектакли на импровизированных сценах и прямо в пешеходных зонах. Также запланированы театрализованные шоу, импровизации, цирковые представления, участником которых сможет стать любой прохожий.
«Знакомство с театрами, спектаклями, режиссерами и артистами прямо на улицах города, в открытом пространстве, где сценой становятся улицы, а участниками действа — сами люди — для нас это смелый эксперимент», — отметил глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.
Отмечается, что в рамках фестиваля представят более 100 постановок, в которых будут задействованы как знаменитые, так и молодые артисты. При этом каждую площадку посвятят отдельной сфере, например, тверской бульвар — оперетте, цветной бульвар — цирку, Чистопрудный бульвар — экспериментальному театру.
Ранее в Москве на Тверском бульваре стартовал фестиваль летних игр для детей и взрослых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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