В Москве пройдет благотворительная «Ёлка Победы»

В Музее Победы 20 декабря состоится праздничное мероприятие благотворительная «Ёлка Победы», которое станет подарком для детей участников СВО, подопечных Фонда «Защитники Отечества».

Праздничная программа откроется новогодним концертом, во время которого в музее на Поклонной горе состоится награждение победителей международного конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы». Гостей поздравят артисты и Дед Мороз из Московской усадьбы.

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Помимо этого для детей пройдет увлекательное историческое путешествие по масштабной иммерсивной экспозиции «Подвиг Народа». Юных гостей ждут приключения в исторических декорациях, костюмированные персонажи, захватывающий лазертаг, секретные шифры и головоломки, схватка с коварным компьютерным вирусом. В финале дети встретятся с Дедом Морозом и зажгут, как и их героические прадеды, Ёлку Победы. В конце программы каждый участник получит новогодний тематический подарок от Музея Победы.

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ФОТО: Пресс-служба Музея Победы
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