В Москве пройдет благотворительная «Ёлка Победы»
В Музее Победы 20 декабря состоится праздничное мероприятие благотворительная «Ёлка Победы», которое станет подарком для детей участников СВО, подопечных Фонда «Защитники Отечества».
Праздничная программа откроется новогодним концертом, во время которого в музее на Поклонной горе состоится награждение победителей международного конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы». Гостей поздравят артисты и Дед Мороз из Московской усадьбы.
Помимо этого для детей пройдет увлекательное историческое путешествие по масштабной иммерсивной экспозиции «Подвиг Народа». Юных гостей ждут приключения в исторических декорациях, костюмированные персонажи, захватывающий лазертаг, секретные шифры и головоломки, схватка с коварным компьютерным вирусом. В финале дети встретятся с Дедом Морозом и зажгут, как и их героические прадеды, Ёлку Победы. В конце программы каждый участник получит новогодний тематический подарок от Музея Победы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ГД в I чтении приняла проект о приеме в школы детей мигрантов без знания русского
- Блогер Настя Ивлеева сообщила, что вышла замуж
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 39 660 военнослужащих
- Два человека пострадали при взрыве газа в пятиэтажке в Махачкале
- Подполковник ВСУ Милевский: Ежемесячно в ВСУ вступает 600 иностранных наемников
- Разведчики Дульцевы приезжали в Россию на ЧМ по футболу как аргентинские болельщики
- Комитет Госдумы одобрил повышение штрафов за нарушения ПДД
- Лукашенко: Россия бесплатно поставит Белоруссии ракеты для комплекса «Орешник»
- Китайский экспорт в РФ упал впервые за четыре месяца сразу на 10%
- Лукашенко подтвердил, что у Белоруссии действительно есть ядерное оружие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru