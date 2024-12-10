В Москве пройдет благотворительная «Ёлка Победы»

Помимо этого для детей пройдет увлекательное историческое путешествие по масштабной иммерсивной экспозиции «Подвиг Народа». Юных гостей ждут приключения в исторических декорациях, костюмированные персонажи, захватывающий лазертаг, секретные шифры и головоломки, схватка с коварным компьютерным вирусом. В финале дети встретятся с Дедом Морозом и зажгут, как и их героические прадеды, Ёлку Победы. В конце программы каждый участник получит новогодний тематический подарок от Музея Победы.

