Ракова: Свыше 350 детей посетили праздничную елку Третьяковской галереи и Правительства Москвы

Более 350 детей посетили театрализованное новогоднее представление в Третьяковской галерее, организованное совместно с правительством Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, участниками праздника стали дети из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, победители художественных конкурсов и школьники, занимающиеся искусством. Ракова подчеркнула, что мероприятие позволило создать атмосферу новогоднего волшебства и познакомить ребят с русским изобразительным искусством в рамках уникального театрализованного показа.