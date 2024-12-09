Ракова: Свыше 350 детей посетили праздничную елку Третьяковской галереи и Правительства Москвы

Более 350 детей посетили театрализованное новогоднее представление в Третьяковской галерее, организованное совместно с правительством Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, участниками праздника стали дети из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, победители художественных конкурсов и школьники, занимающиеся искусством. Ракова подчеркнула, что мероприятие позволило создать атмосферу новогоднего волшебства и познакомить ребят с русским изобразительным искусством в рамках уникального театрализованного показа.

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Как уточнила первый заместитель гендиректора Третьяковской галереи Татьяна Шаршавицкая, представление прошло на фоне экспонатов выставки «Адепты красного. Малявин & Архипов». Она выразила надежду, что подобные новогодние мероприятия станут ежегодной традицией.

Программа праздничных елок включает творческие, музыкальные и просветительские элементы, предлагая посетителям любого возраста окунуться в атмосферу праздника и насладиться шедеврами искусства в праздничной обстановке, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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