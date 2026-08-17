В Москве пройдет 11-й этап программы «Миллион призов»
В Москве проведут 11-й этап программы стимулирования потребительского спроса «Миллион призов». Об этом заявили в Московской торгово-промышленной палате (МТПП).
Уточняется, что акция состоится в рамках выборов депутатов Госдумы девятого созыва, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября. Присоединиться к ней могут все избиратели, независимо от выбранного способа голосования: онлайн или при помощи терминалов электронного голосования. Все они получат приз в размере не менее тысячи городских баллов. Кроме того, будут разыграны призы номиналом три, пять, 10 и 50 тысяч баллов.
Президент МТПП Владимир Платонов указал, что столичные власти последовательно развивают комплексную систему поддержки предпринимательства. И программа «Миллион призов» является одним из эффективных её инструментов. Также он отметил, что за время проведения акций в них приняли участие свыше 5,6 миллиона москвичей. В этом году стать участиками смогут не только избиратели Москвы, но и все граждане страны, которые решат проголосовать в столице и включенных в электронный список избирателей по месту нахождения.
Первый замруководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Сергей Горбунов, в свою очередь, рассказал, что в число партнёров акции входят 126 благотворительных фондов. Он отметил, что благотворительность является одним из самых популярных направлений - за всё время проведения программы её участники перечислили на благотворительные нужды более 470 миллионов призовых баллов.
«Готовность москвичей жертвовать средства на благие дела демонстрирует высокую степень социальной ответственности и единства общества, а также способность жителей столицы объединяться ради общей цели. Программа «Миллион призов» — хорошее подспорье в этом деле», — подчеркнул Горбунов.
Он также добавил, что участники акции смогут направить призовые баллы на поддержку бойцов специальной военной операции. Средства пойдут на закупку амуниции и техники.
Программа стимулирования потребительского спроса «Миллион призов» была впервые организована в 2020 году - в период спада потребительской активности в условиях ограничений из-за COVID-19. Инициатором её проведения стало московское сообщество предпринимателей.
Принять участие в розыгрыше программы «Миллион призов» могут совершеннолетние россияне при наличии полной учётной записи на портале mos.ru (для голосующих онлайн). Также необходима постоянная регистрациа в Москве, иногородние могут подать заявление для голосования по месту нахождения в столице через сервис «Мобильный избиратель».
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