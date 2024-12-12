В Москве построят центр спортивной медицины в районе Покровское-Стрешнево
В Москве согласован проект здания для размещения центра спортивной медицины с открытой автостоянкой в районе Покровское-Стрешнево. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Согласованная документация предполагает возведение здания общей площадью 17,5 тысячи квадратных метров рядом со стадионом футбольного клуба “Спартак”. В нем будет шесть наземных этажей и два подземных», – уточнил глава комитета.
Учреждение будет предназначено для лечения спортсменов с травмами, их последствиями и другими заболеваниями.
В центре спортивной медицины будут отделения лучевой и функциональной диагностики, эндоскопии, гидро- и физиотерапии, отделение психологической диагностики и коррекции и другие. Кроме того, в учреждении будет операционный блок и клинико-диагностическая лаборатория, а также два стационара: терапевтический и травматологический, а также отделение реабилитации.
Проект также предполагает благоустройство и озеленение прилегающей территории и размещение автостоянки, рассчитанной на 45 машин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru