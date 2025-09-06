В Москве построят многофункциональный комплекс в Пресненском районе
В Москве согласовали проект многофункционального комплекса, который появится в Пресненском районе, сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков. По его словам, планируют построить в Шелепихинском тупике.
«Согласно проекту, 64-этажный многофункциональный комплекс будет состоять из пятиэтажного стилобата треугольной формы и 59-этажной башни с панорамным остеклением», – уточнил Иван Щербаков.
Он также отметил, что проектом предусмотрено строительство перехода в здание с платформы Тестовская первого Московского центрального диаметра.
Все этажи новостройки, начиная с седьмого, планируется отвести под офисы компаний. В комплексе предусмотрена подземная автостоянка, а также терраса с выходом на уровне шестого этажа, где будут располагаться предприятия общественного питания. Первые этажи займут супермаркеты и магазины. Прилегающие к зданию территории благоустроят, проведут работы по озеленению и освещению.
