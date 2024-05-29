В Москве подвели итоги предварительного голосования «Единой России»

В Москве подвели итоги предварительного голосования по отбору кандидатов, которые будут представлять партию «Единая Россия» на выборах в Московскую гордуму VIII созыва. Об этом сообщается на сайте партии.

Единый день голосования пройдет 8 сентября

По словам секретаря Московского городского регионального отделения «Единой России», вице-спикера Госдумы Петра Толстого, усилия, которые были вложены, помогли организовать открытое и честное соревнование претендентов. Он также отметил, что голосование прошло без сбоев.

Толстой рассказал, что перед голосованием был создан ключ блокчейна, что полностью исключило вероятность сбоев при подсчете голосов, а также любые возможности фальсификации. Он подчеркнул, что во время голосования все попытки атак на электронную систему были отражены.

Так, по итогам голосования порядка 60% кандидатов – это члены партии «Единая Россия». Более 20% – молодежь до 35 лет. Среди кандидатов, которые набрали большинство голосов выборщиков, 23 женщины, добавил Толстой. Кроме того, подчеркивается, что 26 кандидатов не являются на данный момент действующими депутатами Мосгордумы.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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