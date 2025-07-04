В Москве отреставрируют фасады главного дома усадьбы Румянцева-Задунайского

В Москве стартовала реставрация фасадов главного дома усадьбы Румянцева-Задунайского, который является памятником архитектуры конца XVIII — середины XIX веков. Об этом заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Трёхэтажное здание в Басманном районе было построено в 1782 году в стиле эклектики с элементами классицизма и барокко. Современный вид оно приобрело к 1880-м годам.

В ходе реставрации будут приведены в порядок лепной декор особняка, наружные лестницы, балконы и женские скульптуры на фасаде здания, историческую ограду.

Сергунина отметила, что в этом доме бывали писатель Николай Карамзин и поэты Василий Жуковский и Петр Вяземский, а в настоящее время в нём располагается посольство Белоруссии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что чугунные львы усадьбы Кузьминки после реставрации должны вернуться на свои места уже в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixbay.com
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