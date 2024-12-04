В Москве открылся пятый центр женского здоровья
В Москве 2 декабря открылся пятый центр женского здоровья (ЦЖЗ), он будет работать в структуре одной из крупнейших столичных клиник — ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, первый ЦЖЗ, работающий по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, открылся в 2023 году. Женщины могут получать там качественную и эффективную медицинскую помощь в течение всей жизни. В едином комплексе будет обеспечиваться как дородовое, так и послеродовое наблюдение пациентов. Там же совмещаются возможности амбулаторной и стационарной помощи.
Новый центр находится на улице Саляма Адиля. Высококвалифицированную профильную лечебно-диагностическую помощь в нем получают жительницы Северо-Западного административного округа и ЦАО.
В новом ЦЖЗ расположены в том числе кабинеты акушеров-гинекологов, дежурного врача, кардиотокографии. Там же прием ведут психолог, эндокринолог и терапевт. Помимо этого, подготовиться к появлению малыша мамам и папам поможет также школа для будущих родителей.
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