В Москве открылся пятый центр женского здоровья

В Москве 2 декабря открылся пятый центр женского здоровья (ЦЖЗ), он будет работать в структуре одной из крупнейших столичных клиник — ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, первый ЦЖЗ, работающий по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, открылся в 2023 году. Женщины могут получать там качественную и эффективную медицинскую помощь в течение всей жизни. В едином комплексе будет обеспечиваться как дородовое, так и послеродовое наблюдение пациентов. Там же совмещаются возможности амбулаторной и стационарной помощи.