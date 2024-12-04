В Москве построили 40 детских садов и школ в 2024 году

В январе-ноябре текущего года в Москве было построено 40 образовательных объектов суммарной площадью более 300 тысяч «квадратов», заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В городе большое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры, в частности – возведению объектов образования. Так, с января 2024 года в Москве ввели в эксплуатацию 40 объектов образования общей площадью более 317,3 тысячи квадратных метров. Среди них – 16 школ и 24 детских сада. Например, в Троицке построили и открыли школу на 2,1 тысячи мест. Ее площадь превысила 30 тысяч квадратных метров», — подчеркнул вице-мэр.

Детские сады и школы возводятся за счет Адресной инвестиционной программы столицы и частных инвесторов.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, в текущем году благодаря средствам инвесторов было построено 29 образовательных объектов, в частности, детский сад на 350 мест в районе Внуково (Новомосковский административный округ), который передадут в городскую систему образования.

По поручению столичного мэра Сергея Собянина качеству учреждений образования уделяется особое внимание. В Мосгосстройнадзоре отметили, что на введенных объектах было проведено около 150 контрольно-надзорных мероприятий. На каждый объект оформили заключение о соответствии проектной документации и выдали разрешение на ввод в эксплуатацию.

Больше всего школ и детсадов было построено в 2024 году в Новой Москве — 19 объектов.

