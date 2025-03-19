В Москве открылся форум колледжей Москвы

В Москве, в Гостином Дворе стартовал форум колледжей, рассказал мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, это возможность для школьников и их родителей познакомиться с системой среднего профобразования столицы и узнать о востребованных профессиях. В мероприятии участвуют 48 колледжей, предлагающих больше 140 специальностей — от ИТ и медицины до креативных индустрий и транспорта.

Школьники смогут попробовать себя в разных профессиях на мастер-классах. Например, им предложат приготовить блюда азиатской кухни, встать за пульт управления электропоездом или с помощью VR-очков освоить азы робототехники.

Те, кто не определился с выбором будущей профессии, смогут пройти профориентационное тестирование.

Ранее Собянин рассказал, что математическая подготовка в школах Москвы будет усилена.







