В Москве открылся форум колледжей Москвы
В Москве, в Гостином Дворе стартовал форум колледжей, рассказал мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, это возможность для школьников и их родителей познакомиться с системой среднего профобразования столицы и узнать о востребованных профессиях. В мероприятии участвуют 48 колледжей, предлагающих больше 140 специальностей — от ИТ и медицины до креативных индустрий и транспорта.
Школьники смогут попробовать себя в разных профессиях на мастер-классах. Например, им предложат приготовить блюда азиатской кухни, встать за пульт управления электропоездом или с помощью VR-очков освоить азы робототехники.
Те, кто не определился с выбором будущей профессии, смогут пройти профориентационное тестирование.
Ранее Собянин рассказал, что математическая подготовка в школах Москвы будет усилена.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru