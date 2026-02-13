В Москве обсудили участие столичных отелей в проекте «Производительность труда»

В Правительстве Москвы прошел бизнес-завтрак с участием заммэра столицы, главой Департамента экономической политики и развития Марией Багреевой и представителями гостиничного бизнеса города. Участники мероприятия обсудили основные вызовы, проблемы и возможности отрасли, а также перспективы роста эффективности для участников федерального проекта «Производительность труда».

«Городской комплекс мер поддержки бизнеса постоянно донастраивается с учетом обратной связи. Прямой диалог позволяет синхронизировать решения города с реальными потребностями отрасли. Турпоток в Москву постоянно растет, только в прошлом году столицу посетили рекордные 26,5 миллиона туристов, поэтому город вместе с бизнесом постоянно работает над повышением эффективности отрасли, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Производительность труда». Хочу поблагодарить за вовлеченность крупнейших столичных игроков гостиничного сектора. Отель – это место, где гости ожидают комфорта и уюта, качественного сервиса и внимания к мелочам. И зачастую именно здесь формируется значительная часть впечатлений и воспоминаний от поездки в наш город», – отметила вице-мэр.

С 2024 года участниками проекта «Производительность труда» стали 32 представителя столичной туристической отрасли. Повысить эффективность работы и оптимизировать операционные процессы помогают эксперты «Мосстратегии».

Для тех компаний, которые не участвуют в проекте, предусмотрены цифровой консалтинг и дополнительные программы обучения бережливым технологиям.

Цель Москвы к 2030 году — увеличить вдвое турпоток. В связи с этим особое внимание уделяется росту эффективности всего клиентского пути туриста. Работы ведутся по всей цепочке туристического сервиса — от транспортной инфраструктуры и ресторанов до туроператоров и гостиниц. Значительный вклад в экономику впечатлений вносят именно отели, а качество сервиса напрямую зависит от устойчивого развития отрасли и эффективности внутренних процессов.

Участники встречи отметили востребованность прямого диалога между городом и бизнесом. Предложения, которые обсуждались на встрече, и успешных практики будут использовать при дальнейшем развитии гостиничного бизнеса и формировании мер его поддержки.

Проект «Производительность труда» реализуется в Москве за счет средств городского бюджета с 2022 года, с 2025 года - как федпроект «Производительность труда» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». По словам столичного мэра Сергея Собянина, сегодня в проекте участвуют 535 столичных предприятий.

Эта и другая информация об экономике Москвы - в официальном канале Комплекса экономической политике в мессенджере МАХ.

