В Москве обсудили переход от двигателей внутреннего сгорания к электрическим
В Москве представители органов власти и отраслевых предприятий обсудили кооперацию производителей комплектующих для электротранспорта, локализацию, развитие межотраслевого кластера электромобилестроения, а также поддержку, которую предприятиям может оказать город. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
По его словам, Москва в настоящее время стала одним из ведущих центров российского электромобилистроения. Он подчеркнул, что в столице активно снижается доля городского транспорта, работающего на двигателях внутреннего сгорания.
«Промышленный сектор Москвы вносит значительный вклад в развитие отрасли, предоставляя производителям развитый пул инструментов поддержки и создавая комфортные условия для их работы», – отметил Гарбузов.
Он рассказал, что на базе ОЭЗ «Технополис Москва» сформирован кластер электромобилестроения, в состав которого входит 62 ведущих производителей. Цель объединения – разработка и выпуск электротранспорта, а также его компонентов.
Москва предлагает промышленным предприятиям более 20 мер поддержки, включая земельные, налоговые и финансовые преференции. Одним из самых эффективных инструментов стал офсетный контракт. Уже 22 таких договоров заключено в столице, совокупный объем закупок по ним составляет около 413 миллиардов рублей.
«При этом, два офсетных контракта касаются развития электромобилестроения и обеспечения отрасли критически значимой продукцией», - напомнил директор ГБУ «Городское агентство управления инвестициями» Андрей Балук.
Один из ключевых проектов – создание в Красной Пахре крупнейшего в России завода по производству аккумуляторных тяговых батарей для электротранспорта. В рамках другого офсета в течение двух лет на территории ОЭЗ «Технополис Москва» появится производство дорожно-коммунальной техники на электрическом приводе.
По словам директора по коммерции компании «РЭНЕРА» Дмитрия Турчина, аккумуляторные батареи будут использоваться в электробусах, электромобилях, речном транспорте, коммунальной технике и средствах индивидуальной мобильности.
Он подчеркнул, что в столице сейчас ведётся колоссальная работа по созданию возможностей для развития электротранспорта – это не только формирование спроса, но и создание полноценной кооперационной цепочки.
Директор по стратегии проекта «Энергия Москвы» столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Виктория Еремина заметила, что на территории Москвы динамично развивается электроинфраструктура – создаются специальные места подзарядки и зарядные станции для электромобилей, которых на сегодняшний день действует уже более 240.
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