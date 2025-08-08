В Москве новый жилой дом по реновации возведут в Кузьминках
В Москве новый многоквартирный дом по программе реновации возведут на Жигулевской улице в районе Кузьминки. Проект строительства полностью согласован. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«В Кузьминках по программе реновации построят жилой дом на 410 квартир. Он будет состоять из двух строений. У каждого из них будет свой двор с детской и спортивной площадками. Между корпусами обустроят парковку и проезды для пожарной техники», – уточнил Щербаков.
На первых этажах будут находиться помещения общественного назначения. В одном из них откроется Центр информирования населения.
Во всех квартирах будет выполнена чистовая отделка и установлена сантехника. В комнатах установят межкомнатные двери и натяжные потолки, а на полу уложат ламинат.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. Она предусматривает расселение 5176 домов.
