В Москве названы пять финалистов чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага»
18 июня 202410:43
В воскресенье на Чистопрудном бульваре в Москве сразились лидеры недели по игре в «Камень, ножницы, бумага».
Так, определился второй финалист состязания, которое состоится в начале сентября. Всего в суперфинал выйдут 48 участников. В минувшее воскресенье лучшей стала 18-летняя Вероника Урвачева. Первым финалистом игры стал восьмилетний Илья Семенов.
За первые недели чемпионат по «Камень, ножницы, бумага» посетили более семи тысяч человек. Соревнование проходит в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru