В Москве названы пять финалистов чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага»

В воскресенье на Чистопрудном бульваре в Москве сразились лидеры недели по игре в «Камень, ножницы, бумага».

На фестивале «Лето в Москве» пройдет чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага»

Так, определился второй финалист состязания, которое состоится в начале сентября. Всего в суперфинал выйдут 48 участников. В минувшее воскресенье лучшей стала 18-летняя Вероника Урвачева. Первым финалистом игры стал восьмилетний Илья Семенов.

За первые недели чемпионат по «Камень, ножницы, бумага» посетили более семи тысяч человек. Соревнование проходит в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СоревнованияИгрыМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры