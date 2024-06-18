В Москве названы пять финалистов чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага»

Так, определился второй финалист состязания, которое состоится в начале сентября. Всего в суперфинал выйдут 48 участников. В минувшее воскресенье лучшей стала 18-летняя Вероника Урвачева. Первым финалистом игры стал восьмилетний Илья Семенов.



За первые недели чемпионат по «Камень, ножницы, бумага» посетили более семи тысяч человек. Соревнование проходит в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

