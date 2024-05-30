На фестивале «Лето в Москве» пройдет чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага»

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» пройдет чемпионат Москвы по игре «Камень. Ножницы. Бумага».

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Состязание будет проходить в несколько этапов в период с 1 июня по 1 сентября на Чистопрудном бульваре. Поучаствовать в состязании может любой желающий от шести лет. Регистрация на чемпионат проходит на месте.

В главный этап пройдут сильнейшие участники. Финал чемпионата состоится с 5 по 8 сентября на площадках празднования Дня города. Там сразятся 48 финалистов. Победитель получит пояс чемпиона Москвы и один миллион рублей. Серебряному и бронзовому призерам достанутся кубки, а также призы в размере 500 и 250 тысяч рублей соответственно.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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