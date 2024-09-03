В Москве началось обучение наблюдателей к выборам в МГД
В Москве 10 августа началось обучение записавшихся в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы.
Обученные добровольцы будут наблюдать за выборами депутатов в Мосгордуму восьмого созыва и муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО.
Обучение будет проводиться в смешанном формате, как очно, так и онлайн. Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой на открытии обучения заявил, что работа наблюдателями — это серьезный вклад в демократические процессы столицы.
Замруководителя Общественного штаба Александр Асафов рассказал, что в Штабе будут оборудованы четыре рабочих места для наблюдения за дистанционным электронным голосованием. Оно будет осуществляться через специальное программное обеспечение – ноду. Асафов также отметил, что важнейшая задача в ходе голосования – обеспечить доступ к достоверной информации.
В сентябре в столице пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. Со списком кандидатов в Мосгордуму можно ознакомиться на сайте «ПОЛИТМОСКВЫ».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru