В Москве началось обучение наблюдателей к выборам в МГД

Обучение будет проводиться в смешанном формате, как очно, так и онлайн. Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой на открытии обучения заявил, что работа наблюдателями — это серьезный вклад в демократические процессы столицы.

Замруководителя Общественного штаба Александр Асафов рассказал, что в Штабе будут оборудованы четыре рабочих места для наблюдения за дистанционным электронным голосованием. Оно будет осуществляться через специальное программное обеспечение – ноду. Асафов также отметил, что важнейшая задача в ходе голосования – обеспечить доступ к достоверной информации.

В сентябре в столице пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. Со списком кандидатов в Мосгордуму можно ознакомиться на сайте «ПОЛИТМОСКВЫ».

