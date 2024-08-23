Тестовое голосование перед выборами в МГД прошло успешно

Отмечается, что испытания провели на ряде избирательных участков столицы, голоса принимались к на специальном интернет-сайте, так и с помощью терминалов.

«Проголосовали почти 650 тысяч человек... цифровые голоса были корректно записаны в блокчейн... В ходе теста все системы работали штатно», – говорится в сообщении.

В рамках тестов специалисты убедились, что система корректно реагирует на повышенные нагрузки, а также искусственно созданные внештатные ситуации, которые не смогли повлиять на ход голосования и запись цифровых голосов.

Ранее в московском правительстве напомнили, что для того, чтобы проголосовать на выборах при помощи бумажного бюллетеня понадобится до 2 сентября подать заявление на участке по месту постоянной регистрации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

