В Москве на торги выставили семь передвижных тележек с мороженым в ЦАО
В Москве на торги выставили семь передвижных тележек с мороженым в ЦАО. С победителями открытых аукционов заключат договоры сроком на пять лет. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного департамента по конкурентной политике Алексей Гаранин.
Он уточнил, что нестационарные торговые объекты установлены на территории парков, скверов и на улицах в районах Пресненский, Тверской, Мещанский и Красносельский.
«С победителями заключат договоры на 5 лет и передадут им готовые тележки площадью 2,5 квадратного метра каждая. С них они смогут вести торговлю мороженым и прохладительными напитками в период с 1 мая по 1 октября», – рассказал Гаранин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru