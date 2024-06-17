В Москве на торги выставили 55 машино-мест в паркинге на Варшавском шоссе

В Москве выставлены на продажу 55 машино-мест площадью от 12,5 до 17,9 квадратного метра в паркинге на Варшавском шоссе. Все они будут реализованы на открытых аукционах, которые пройдут 27 июня и 10 июля, в зависимости от лота. Об этом сообщили в столичном департаменте по конкурентной политике.

Многоуровневая наземная автостоянка находится в жилом микрорайоне с удобным выездом на Варшавское и Симферопольское шоссе, а также МКАД. Рядом есть пункты автосервиса и шиномонтажа, автомойки, магазины сопутствующих товаров и АЗС. Подать заявку на участие в аукционах можно до 17 или 28 июня в зависимости от объекта.

Все подробности об участии в торгах можно узнать на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города», где публикуется вся необходимая информация.

