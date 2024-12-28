В Москве инвесторы приобрели более 40 помещений в исторических зданиях
В 2024 году в Москве заключены с предпринимателями соглашения по купле-продаже почти 5,8 тысячи квадратных метров помещений в исторических зданиях. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, московское бизнес-сообщество проявляет огромный интерес к приобретению объектов недвижимости именно в исторических зданиях.
«В 2024 году по итогам торгов и по преимущественному праву инвесторы приобрели 44 помещения в объектах культурного наследия общей площадью около 5,8 тысячи квадратных метров», – отметил Ефимов.
Он также добавил, что все проданные объекты подходят для открытия магазинов, кафе и других предприятий сферы услуг. Большая часть помещений – 33 площадью более 4,5 тысячи квадратных метров – расположена в центре столицы.
Как уточнил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, около 70% объектов недвижимости были проданы по итогам электронных торгов.
Самым крупным проданным историческим объектом стало помещение расположенное в объекте культурного наследия регионального значения «Главный дом городской усадьбы, 1820-е гг., 1845 г.» на улице Воронцово Поле площадью 485,9 квадратного метра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru