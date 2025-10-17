В московском районе Коньково построят новый жилой комплекс

В столичном районе Коньково в рамках программы реновации появится новый жилой дом, который построят на месте расселенных пятиэтажек. О согласовании соответствующего проекта сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Согласно проекту, в районе Коньково в рамках программы реновации построят жилой дом, состоящий из четырех корпусов. В общей сложности в нем запроектировано 1049 квартир», - отметил Щербаков.

Квартиры будут сданы с отделкой. Внутри жилого комплекса прямоугольной формы будет закрытый двор.

Будущие жильцы смогут воспользоваться как наземной автостоянкой, так и подземным паркингом. На первом этаже комплекса разместятся магазины, кафе, аптеки и другие объекты инфраструктуры.

Программа реновации в Москве, предполагающая расселение более 5 тысяч домов, была утверждена в августе 2017 года. С ее помощью новое жилье обретут около миллиона человек. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил увеличить в два раза темпы реализации этой программы.

