В мае в Москве не выявлен новый штамм COVID-19 «Флирт»

В мае в Москве не был выявлен новый штамм COVID-19 «Флирт», сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в городе проводится постоянный мониторинг циркулирующих вирусов . По ее словам, новый подштамм внесен в международную базу PANGO недавно — 21 мая. В связи с этими был проведен необходимый анализ. Майский мониторинг показал, что вирус в городе не распространился.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что симптомы выявленного в России нового штамма коронавируса похожи на те, какими сопровождается кишечная инфекция. По ее словам, важно не перепутать два заболевания и обратиться к врачу для назначения адекватного лечения, которое очень эффективно используется в России.

Руководитель ведомства подчеркнула, что «Флирт» не ведет к более тяжелому течению инфекции, но отличается повышенной заразностью. Попова подчеркнула, что специалисты федеральной службы находятся на границе и следят за риском завоза инфекции во избежание ее широкого распространения.

