В «Лужниках» на форуме-фестивале «Москва 2030» откроется павильон «Экономика Москвы»
В «Лужниках» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» откроется павильона «Экономика Москвы». Об этом сообщила заммэра столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Отмечается, что мероприятие состоится с 1 августа по 8 сентября. По словам Багреевой, главная задача этого павильона заключается в демонстрации ведущей роли человека в экономической системе города.
«Каждый вносит свой ценный вклад в развитие Москвы, а объединение усилий делает экономику столицы одной из самых сильных и устойчивых в мире», - заметила политик.
Известно, что в павильоне будет выставлена цифровая экспозиция, посвященная ключевым достижениям московской экономики. Посетители также смогут создать виртуальный аватар, увидеть свою роль в экономике столицы и отправиться в интерактивное путешествие. Оно продемонстрирует, как связаны с экономикой Москвы такие ежедневные действия горожан, как поездки в транспорте, покупки в магазинах и другое.
Сообщается, что по выходным в павильоне будут организованы квизы по экономическим темам с профессиональными игротехниками. Победители игр смогут получить призы. Павильон «Экономика Москвы» будет открыт все дни недели, кроме понедельников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru