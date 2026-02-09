В Красногорске построят новый ЖК в концепции «Миниполис»

Среди городов Московской области Красногорск выделяет не только развитая инфраструктура и хорошая экология, но и близость к столице. Это позволяет местным жителям комфортно жить вдали от суеты большого города, при этом работая в Москве.

В Красногорске немало современной застройки, и число новых объектов только растет. К примеру, девелопер «Сити21» намерен построить в городе ЖК «Аристов Берег».

В рамках проекта застройщик возведет пять жилых домов разной этажности. В жилой части комплекса запланировано более 2000 квартир.

Для жителей комплекса построят школу на 550 учеников, дошкольное учреждение, рассчитанное на 260 мест, амбулаторию. Помимо прочего, в рамках проекта появятся два многоуровневых паркинга.

Как подчеркнул генеральный директор компании «Сити21» Антон Борисенко, новый ЖК будет обладать всеми атрибутами формата недвижимости «миниполис». Среди главных принципов концепции «миниполис», разработанной девелопером, можно выделить переменную этажность, современные планировки, близость к природным зонам, а также формирование сообщества единомышленников среди соседей.

«Это не жилой комплекс в привычном понимании слова, а маленький город, где все необходимое — от детского сада и школы до набережной для прогулок — находится в шаговой доступности. Социальная функция проекта состоит в том числе в развитии инфраструктуры и деловой активности Красногорска: здесь появится не менее 613 рабочих мест. Мы запланировали этот объект как полноценную среду для тех, кто ценит спокойствие, природу и размеренный темп жизни в рамках большого города», — сказал он.

Новый комплекс построят недалеко от лесопарковой зоны. Прилегающая территория будет включать прогулочную набережную, спортивные объекты и маршруты для пешеходов и велосипедистов.

