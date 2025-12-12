В Головинском районе Москвы построят два дома по реновации

Ещё два новых дома по программе реновации построят в Головинском районе на севере Москвы. Проекты уже согласованы, сообщил председатель Москомэкспертизы, входящей в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Дома планируют возвести в границах одного квартала между Смольной и Авангардной улицами. В них будет 610 квартир общей площадью более 34 тысяч квадратных метров. Их сдадут с чистовой отделкой, часть из них адаптируют для маломобильных граждан», – раскрыл детали проектов глава московского ведомства.

Так, на Смольной улице проект предусматривает строительство двухсекционного корпуса на 270 квартир на месте старой пятиэтажки. Второй дом возведут на свободном земельном участке на Авангардной улице. Уже традиционно первые этажи отведут под коммерческие и общественные нужды. Дворы благоустроят, там разместят детские и спортивные площадки.

Новые дома впишутся в уже существующую развитую инфраструктуру Головинского района. В пешей доступности находятся станция метро «Водный стадион», остановки общественного транспорта, поликлиники, школы и детские сады. Также точками притяжения выступают здесь парк «Дружба» и Северный речной вокзал.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин привел данные о том, что дома, построенные в рамках реновации жилья, экономят до 40% ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками. Он также распорядился нарастить темпы реализации программы в два раза. Полная информация о ней размещена на портале mos.ru.

