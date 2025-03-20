В этом году в Москве будет модернизировано около 50 зданий школ
Около 50 школ отремонтируют и модернизируют в 2025 году в рамках программы «Моя школа». В итоге больше 35 тысяч детей будут учиться в современных, комфортных и высокотехнологичных классах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он назвал обновление школьной инфраструктуры «беспрецедентным». С прошлого года в городе реализуется масштабная программа «Моя школа», которая предусматривает модернизацию до 100 школьных корпусов в год. Первые четыре средних учебных заведения уже отремонтированы, в них идут занятия.
Одновременно город строит новые школы. В частности в ближайшие годы в Пресненском, Мещанском, Басманном и Таганском районах появятся пять «школ будущего».
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве, в Гостином Дворе стартовал форум колледжей. По его словам, это возможность для школьников и их родителей познакомиться с системой среднего профобразования столицы и узнать о востребованных профессиях.
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