В Даниловском районе Москвы построят жилой дом
В Даниловском районе Москвы стартует второй этап строительства жилого дома с объектами коммерческой инфраструктуры. Его возведут по адресу: 2-й Павелецкий проезд, владение 4/6. О том, что проект согласован сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«В рамках второго этапа строительства ЖК планируется возведение 33-этажного корпуса. Здание будет оснащено двухуровневым подземным паркингом и сможет вместить 275 квартир», – рассказал Щербаков.
Он также отметил, что концепция жилой застройки предполагает разделение частной и общественной зон. Первый этаж нового корпуса будет нежилым. В нём разместятся диспетчерская служба нового ЖК, пост охраны и предприятия общественного назначения и социального обеспечения горожан.
При планировке здания учтён принцип безбарьерной среды, когда уровень пола подъездов во всех входных группах расположены на уровне земли. Беспрепятственное передвижение маломобильных граждан и мам с детскими колясками будет обеспечено также в коммерческих помещениях и местах общего пользования жилой части здания.
Въезд во двор предусмотрен только для автотранспорта специальных и экстренных городских служб. Наземные автостоянки вынесут за пределы двора, что позволит создать комфортные условия для жизни и отдыха жителей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Любовь правит миром»: Винер поделилась эмоциями от премьеры «Наваждения»
- Лавров заявил, что Россия готова к диалогу со всеми
- На Ставрополье задержали гражданина Азербайджана за подготовку терактов
- Шамиль Тарпищев попал в базу «Миротворца»
- СМИ: Онлайн-саммит БРИКС пройдет в закрытом формате
- Блогерам Чекалиным предъявили обвинение в незаконном выводе денег за рубеж
- В Стамбуле вспыхнули массовые протесты из-за борьбы Эрдогана с оппозицией
- Зеленский заявил Трампу, что готов к встрече с Путиным «не в России»
- РБК запустил свое радио после песни «Карнавала.нет»
- Кадыров назвал Трампа давним фанатом Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru