В Даниловском районе Москвы построят жилой дом

В Даниловском районе Москвы стартует второй этап строительства жилого дома с объектами коммерческой инфраструктуры. Его возведут по адресу: 2-й Павелецкий проезд, владение 4/6. О том, что проект согласован сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«В рамках второго этапа строительства ЖК планируется возведение 33-этажного корпуса. Здание будет оснащено двухуровневым подземным паркингом и сможет вместить 275 квартир», – рассказал Щербаков.

Он также отметил, что концепция жилой застройки предполагает разделение частной и общественной зон. Первый этаж нового корпуса будет нежилым. В нём разместятся диспетчерская служба нового ЖК, пост охраны и предприятия общественного назначения и социального обеспечения горожан.

При планировке здания учтён принцип безбарьерной среды, когда уровень пола подъездов во всех входных группах расположены на уровне земли. Беспрепятственное передвижение маломобильных граждан и мам с детскими колясками будет обеспечено также в коммерческих помещениях и местах общего пользования жилой части здания.

Въезд во двор предусмотрен только для автотранспорта специальных и экстренных городских служб. Наземные автостоянки вынесут за пределы двора, что позволит создать комфортные условия для жизни и отдыха жителей.

