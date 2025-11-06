В четырёх округах Москвы проходят бесплатные тренировки по настольному теннису

Бесплатные тренировки по настольному теннису проводятся В четырех административных округах Москвы, горожане могут посетить их по предварительной записи. Об этом рассказали в пресс-службе департамента спорта города.

Секции настольного тенниса организованы департаментом.

«Занятия проводят опытные инструкторы. Присоединиться к тренировкам могут участники от 18 лет с начальным уровнем подготовки, а также представители старшего возраста», – указали в пресс-службе.

Тренировки проходят в Южном, Юго-Восточном, Восточном и Западном округах. Занятия для горожан старше 55 лет доступны по понедельникам в 14:00-15:00 и вторникам в 12:00-13:00 в спорткомплексе «Олимпиец», по вторникам и четвергам в 12:00-13:00 в спорткомплексе «Атлант». Для москвичей 18-59 лет группы работают по вторникам и четвергам в 08:00-09:00 в комплексе «Солнечный», в среду и пятницу в 14:00-15:00 - в спорткомплексе «Движение».

Записаться на тренировку можно на портале «Московский спорт».

