В Белую книгу ФАС вошли 13 проконкурентных практик Москвы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) включила в свою Белую книгу 13 проконкурентных московских практик, отметив их высокую эффективность в сфере конкурентной политики за 2023 год. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она отметила, что в Белой книге ФАС ежегодно отмечают лучшие региональные достижения в сфере конкурентной политики. Из 52 практик, включенных в нее по итогам прошлого года, четверть относится к столице. В частности, указала Багреева, ФАС отметила такие городские проекты, как практика по переводу в электронный вид полного цикла продажи земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и информационно-аналитическая система «Тариф».

ИАС «Тариф», которая была разработана Департаментом экономической политики и развития Москвы, позволила полностью автоматизировать процесс по подаче тарифных заявок, прохождению экспертизы и получению тарифных решений для регулируемых организаций столицы. Также она дала возможность стандартизировать процедуры. По словам Багреевой, свыше 90% компаний, использующих ИАС «Тариф», полностью довольны работой сервиса.

Совместный проект Департамента городского имущества и Департамента по конкурентной политике по переводу в электронный вид полного цикла продажи земельных участков для ИЖС также был отмечен ФАС. Глава Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что в 2023 году на городских торгах удалось реализовать 101 участок для возведения частных домов благодаря внедрению цифровых решений. Такой показатель в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. По словам Пуртова, это помогло привлечь инвестиции в экономику города на сумму порядка миллиарда рублей. Торги по продаже участков под ИЖС и других столичных объектов недвижимости сейчас проходят на инвестиционном портале Москвы.

Также в Белую книгу вошли, в частности, сервис краткосрочной аренды городских пространств «Вместе с культурой», библиотека IT-решений с открытым кодом Mos.Hub, международная программа развития технологических проектов «Академия инноваторов», а также технологические конкурсы по поиску и отбору новых разработок с целью ускоренного внедрения инноваций.

