В «Активном гражданине» запустили голосования по площадкам «Лета в Москве»

Она напомнила, что площадками «Лета в Москве» являются парки, скверы, набережные, бульвары и улицы. На них проводят фестивали, кинопоказы, концерты, творческие мастер-классы, спортивные занятия, квесты, экскурсии и многое другое.

Сергунина отметила, что в проекте «Активный гражданин» москвичи смогут оценить не только программу мероприятий, но и оформление площадок.

«Приглашаем оценить площадки в ваших округах», — добавила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в рамках проекта «Активный гражданин» москвичи приняли участие в семи тысячах голосований и оставили свыше 300 млн мнений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».