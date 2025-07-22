В «Активном гражданине» запустили голосования по площадкам «Лета в Москве»

Серия голосований, посвященных окружным площадкам «Лета в Москве», стартовала в проекте «Активный гражданин». Об этом заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Она напомнила, что площадками «Лета в Москве» являются парки, скверы, набережные, бульвары и улицы. На них проводят фестивали, кинопоказы, концерты, творческие мастер-классы, спортивные занятия, квесты, экскурсии и многое другое.

Сергунина отметила, что в проекте «Активный гражданин» москвичи смогут оценить не только программу мероприятий, но и оформление площадок.

«Приглашаем оценить площадки в ваших округах», — добавила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в рамках проекта «Активный гражданин» москвичи приняли участие в семи тысячах голосований и оставили свыше 300 млн мнений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: go.mos.ru
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