Наталья Сергунина: В Москве впервые пройдет «Фестиваль культуры Вьетнама»

В программу мероприятия, которе пройдёт с 25 июля по 3 августа на Манежной площади, войдут выступления вьетнамских и российских артистов, кулинарные уроки от иностранных поваров, творческие занятия.

«Горожане и туристы смогут посмотреть постановки кукольного театра на воде, попробовать вьетнамские угощения, поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах», — рассказала Сергунина.

Она добавила, что фестиваль приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом.

Ранее Сергунина заявила, что с 23 по 27 июля на ВДНХ в Москве пройдёт VIII Международный фестиваль искусств «Вдохновение», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

