Наталья Сергунина: В Москве впервые пройдет «Фестиваль культуры Вьетнама»
Серию международных мероприятий в рамках масштабного проекта «Лето в Москве» продолжит фестиваль культуры Вьетнама. Об этом заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
В программу мероприятия, которе пройдёт с 25 июля по 3 августа на Манежной площади, войдут выступления вьетнамских и российских артистов, кулинарные уроки от иностранных поваров, творческие занятия.
«Горожане и туристы смогут посмотреть постановки кукольного театра на воде, попробовать вьетнамские угощения, поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах», — рассказала Сергунина.
Она добавила, что фестиваль приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом.
Ранее Сергунина заявила, что с 23 по 27 июля на ВДНХ в Москве пройдёт VIII Международный фестиваль искусств «Вдохновение», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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