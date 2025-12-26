В 2025 году спортивные секции Москвы посетили почти 3 миллиона раз
Спортивные секции департамента спорта Москвы в 2025 году посетили почти 3 миллиона раз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что тренировки по более чем по 70 видам спорта, включая плавание и бокс, проводятс профессиональные инструкторы. Посещать их могут взрослые, дети, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.
«Все, кто собирается освоить новые для себя направления спорта и усовершенствовать показатели в уже привычных дисциплинах, могут записаться онлайн в бесплатные спортивные секции», - говорится в сообщении.
В департаменте добавили, что запись ведется круглогодично, выбрать подходящую группу и подать заявку можно на портале «Московский спорт».
Ранее в столичном департаменте спорта объявили, что в олимпийском комплексе «Лужники» 31 декабря пройдёт новогодний забег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
