В 2025 году спортивные секции Москвы посетили почти 3 миллиона раз

Отмечается, что тренировки по более чем по 70 видам спорта, включая плавание и бокс, проводятс профессиональные инструкторы. Посещать их могут взрослые, дети, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Все, кто собирается освоить новые для себя направления спорта и усовершенствовать показатели в уже привычных дисциплинах, могут записаться онлайн в бесплатные спортивные секции», - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что запись ведется круглогодично, выбрать подходящую группу и подать заявку можно на портале «Московский спорт».

Ранее в столичном департаменте спорта объявили, что в олимпийском комплексе «Лужники» 31 декабря пройдёт новогодний забег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

