Этап «Кубка Чемпионов» по плаванию и открытый чемпионат по картингу пройдут в Москве
Первый этап соревнований по плаванию на длинные дистанции в бассейне «Кубок Чемпионов» пройдет в Москве 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе департамента спорта столицы.
Турнир состоится в спортивном центре Sportstation.
«Спортсмены будут соревноваться в семидесятиметровом бассейне по правилам плавания на открытой воде. Участники смогут попробовать свои силы на дистанциях на выбор – 500 м, 1 тыс. м, 1,5 тыс. м в личном зачете, а также в эстафетном плавании», – отмечается в сообщении.
Время прохождения участниками дистанции будет фиксировать специальная электронная аппаратура.
В церемонии открытия соревнований поучаствует чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко. Для посещения мероприятия необходимо зарегистрироваться на сайте события.
Кроме того, 23-25 января в столице на картодроме картинг-клуба MIKS состоится четвертый этап открытого чемпионата по картингу. Масштабный турнир объединит участников различных уровней, которые будут соревноваться на профессиональной трассе.
«Борьба среди гонщиков развернется в разных зачетах: «Абсолют», «32+», «Молодежка», «Дебют», «Гости», «Лучший пилот», «Девушка сезона» и «Менеджер сезона», – указали в пресс-службе.
Мероприятия пройдут при поддержке столичного департамента спорта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова назвала фейком статью Bloomberg о якобы цели РФ изменить план по Украине
- Минздрав рассматривает проведение эксперимента с передвижными аптеками
- Площадь пожара в порту Темрюка из-за БПЛА выросла до 4 тысяч «квадратов»
- Некукольная доброта: Чего ждать от фильма «Чебурашка 2»
- Посол Индии допустил скорое введение безвиза для российских туристов
- Подтверждаем доходы: Кому откажут в выдаче кредита и ипотеки с 2026 года
- Армия России освободила Свято-Покровское в ДНР
- Онищенко назвал отдых в Таиланде вредным для организма
- Без морщин, но с бородой: Почему мужчины стали чаще прибегать к бьюти-услугам
- Сборная России планирует провести два матча в июне с участниками ЧМ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru