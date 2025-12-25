Этап «Кубка Чемпионов» по плаванию и открытый чемпионат по картингу пройдут в Москве

Первый этап соревнований по плаванию на длинные дистанции в бассейне «Кубок Чемпионов» пройдет в Москве 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе департамента спорта столицы.

Турнир состоится в спортивном центре Sportstation.

«Спортсмены будут соревноваться в семидесятиметровом бассейне по правилам плавания на открытой воде. Участники смогут попробовать свои силы на дистанциях на выбор – 500 м, 1 тыс. м, 1,5 тыс. м в личном зачете, а также в эстафетном плавании», – отмечается в сообщении.

Время прохождения участниками дистанции будет фиксировать специальная электронная аппаратура.

В церемонии открытия соревнований поучаствует чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко. Для посещения мероприятия необходимо зарегистрироваться на сайте события.

Кроме того, 23-25 января в столице на картодроме картинг-клуба MIKS состоится четвертый этап открытого чемпионата по картингу. Масштабный турнир объединит участников различных уровней, которые будут соревноваться на профессиональной трассе.

«Борьба среди гонщиков развернется в разных зачетах: «Абсолют», «32+», «Молодежка», «Дебют», «Гости», «Лучший пилот», «Девушка сезона» и «Менеджер сезона», – указали в пресс-службе.

Мероприятия пройдут при поддержке столичного департамента спорта.

