В 2024 году инвесторы сэкономили свыше миллиарда рублей по программе льготной аренды
Число арендованных по льготной программе «1 рубль за квадратный метр в год» помещений достигло 65 в текущем году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Изначально данная программа распространялась на объекты культурного наследия, с 2013 года в нее были включены площади для частных образовательных учреждений, с 2022 года — здания, предназначенные для размещения гостиниц.
«Программа “1 рубль за квадратный метр в год” работает в столице с 2012 года. В настоящий момент с инвесторами заключено 65 договоров аренды городских зданий и помещений общей площадью почти 63,2 тысячи квадратных метров. Из них по 47 объектам действует льготная ставка, благодаря которой компании сэкономили более одного миллиарда рублей в 2024 году», — отметил вице-мэр.
Для участия в программе предпринимателю необходимо поучаствовать в специализированных торгах. В случае с гостиницами срок договоров аренды составляет 20 лет, в случае с образовательными учреждениями и объектами культурного наследия — 49 лет. Инвестор берет на себя обязательство отремонтировать строение, а также выполнить иные требования, в частности, оборудовать помещения и организовать работу отеля или начать образовательную деятельность. После этого можно перейти на льготную ставку.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, сейчас арендаторы выполняют соответствующие требования, чтобы перевести на льготную ставку аренды 18 помещений и зданий суммарной площадью порядка 13,4 тысячи «квадратов» — это пять образовательных учреждений, 11 исторических объектов и два здания, в которых разместятся гостиницы.
Наращивание московского номерного фонда важно для последующего развития туризма. Как отметил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов, за девять месяцев текущего года средняя загрузка гостиниц составила 76% — на 6% больше, чем годом ранее. Программа льготной аренды стимулирует интерес инвесторов к гостиничной отрасли, отметил он.
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