Юные жители столицы выберут имена для трех собак из приюта «Биозона»
Юным жителям Москвы предложили выбрать имена для трёх собак из приюта «Биозона». Как сообщается на официальном портале мэра столицы, опрос был запущен на платформе «Активный гражданин — детям».
В приюте рассказали, что для пса в возрасте примерно четырёх лет, «настоящего добряка и симпатяги», предлагаются клички Карандаш, Пиня и Эклер. Для второй собаки, которая является «интеллигентной красавицей примерно пяти лет», подготовили варианты Манго, Бьянка и Луна. Для третьего подопечного — энергичного пса трех лет - предложены клички Мудрец, Баффи, Стар, Штурман, Рэсси и Хьюго.
«Участие в голосовании не только развивает в детях милосердие, но и становится реальным шагом к тому, чтобы у каждой из этих собак появился шанс на новую жизнь», - говорится в сообщении.
Отмечается, что ребятам, которые примут участие в опросе, начислят детские баллы городской программы лояльности «Миллион призов».
Ранее зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил «Радиоточке НСН», что в России не собираются вводить налог на собак и любых других домашних животных.
Горячие новости
- Едят как семечки: Психиатр не поддержал включение антидепрессантов в ОМС
- Россиянам рассказали, как справиться с тревогой
- Двое детей экс-солистки группы «Воровайки» погибли под Оренбургом
- Путин заявил об увеличении в России количества терактов
- Россиянам объяснили, почему не стоит хранить деньги на банковских картах
- Путин поручил повысить защищенность работников Минобороны и энергообъектов
- Психиатр-нарколог перечислил «побочки» антидепрессантов
- Путин допустил попытки подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
- Путин: Теракт на Савеловском вокзале осуществили дистанционно
- В омут с головой: Почему зумеры чаще уходят с работы «в никуда»