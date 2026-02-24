Юные жители столицы выберут имена для трех собак из приюта «Биозона»

В приюте рассказали, что для пса в возрасте примерно четырёх лет, «настоящего добряка и симпатяги», предлагаются клички Карандаш, Пиня и Эклер. Для второй собаки, которая является «интеллигентной красавицей примерно пяти лет», подготовили варианты Манго, Бьянка и Луна. Для третьего подопечного — энергичного пса трех лет - предложены клички Мудрец, Баффи, Стар, Штурман, Рэсси и Хьюго.

«Участие в голосовании не только развивает в детях милосердие, но и становится реальным шагом к тому, чтобы у каждой из этих собак появился шанс на новую жизнь», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ребятам, которые примут участие в опросе, начислят детские баллы городской программы лояльности «Миллион призов».

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил «Радиоточке НСН», что в России не собираются вводить налог на собак и любых других домашних животных.

