УФНС по Москве сохранило высокие показатели налоговых поступлений
Управление Федеральной налоговой службы (ФНС России) по Москве обеспечило стабильную и позитивную динамику поступлений в бюджет. Об этом сообщила его руководитель Марина Третьякова в ходе выступления на заседании Московской городской думы.
Она отметила, что улучшения в рабочем процессе обеспечили межведомственное взаимодействие и цифровая трансформация взимания налоговых платежей. В прошлом году доля московских отчислений в федеральный бюджет составила почти 25% от общероссийского объема сборов, добавила она.
«Так, в консолидированный бюджет Российской Федерации мобилизовано 6,6 трлн рублей, или 125% к предыдущему году. Московским управлением обеспечена почти четверть доходов общероссийских поступлений во внебюджетные фонды, или более 3 трлн рублей», — заявила руководитель управления.
Третьякова подчеркнула, что бюджет города на 90% состоит из налоговых поступлений. В 2024 году они составили 4,5 трлн рублей, что выше предыдущего показателя на 20%. По ее мнению, главным риском для столицы в этой сфере остается нелегальная занятость мигрантов.
Глава УФНС по Москве также напомнила, что ее ведомство активно развивает гражданские и человеческие качества сотрудников. Она рассказала, что ее служба изготовила сотни метров маскировочных сетей и тысячи окопных свечей для нужд бойцов специальной военной операции. Она добавила, что управление также провело патриотическую выставку, посвященную 80-летнему юбилею Великой Победы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru