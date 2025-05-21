УФНС по Москве сохранило высокие показатели налоговых поступлений

Она отметила, что улучшения в рабочем процессе обеспечили межведомственное взаимодействие и цифровая трансформация взимания налоговых платежей. В прошлом году доля московских отчислений в федеральный бюджет составила почти 25% от общероссийского объема сборов, добавила она.

«Так, в консолидированный бюджет Российской Федерации мобилизовано 6,6 трлн рублей, или 125% к предыдущему году. Московским управлением обеспечена почти четверть доходов общероссийских поступлений во внебюджетные фонды, или более 3 трлн рублей», — заявила руководитель управления.

Третьякова подчеркнула, что бюджет города на 90% состоит из налоговых поступлений. В 2024 году они составили 4,5 трлн рублей, что выше предыдущего показателя на 20%. По ее мнению, главным риском для столицы в этой сфере остается нелегальная занятость мигрантов.

Глава УФНС по Москве также напомнила, что ее ведомство активно развивает гражданские и человеческие качества сотрудников. Она рассказала, что ее служба изготовила сотни метров маскировочных сетей и тысячи окопных свечей для нужд бойцов специальной военной операции. Она добавила, что управление также провело патриотическую выставку, посвященную 80-летнему юбилею Великой Победы.

