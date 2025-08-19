Участники столичных ярмарок передали яблоки бойцам СВО и жителям приграничья

Фермеры-участники московских ярмарок передали яблоки бойцам специальной военной операции, населению прифронтовых территорий и беженцам. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Гуманитарный груз отправит фонд «Мы рядом». Как отметил основатель организации Андрей Сеземов, он принял решение оказывать помощь бойцам и местным жителям после поездки в Мариуполь.

«По-другому просто нельзя, мы должны друг другу помогать и не должны об этом задумываться. Есть очень много людей, которые готовы что-то купить или стать волонтером, но не знают, как это сделать, когда дело касается СВО. Для этого в том числе нужны такие фонды, как наш», – указал Сеземов, подчеркнув, что в организации уже 600 активных участников.

Фонд собирает гуманитарные грузы с 2022 года, рейс с яблоками станет 28-м по счету. Волонтеры сделают несколько остановок, где будут передавать фрукты беженцам, военным, специалистам медицинской роты, сотрудникам службы социальной защиты, нуждающимся семьям.

Фермеры ярмарок в Москве постоянно помогают бойцам и жителям приграничных территорий, им отправляют овощи и фрукты, окопные свечи, сухой душ, сухие заготовки, маскировочные сети и лекарства.

