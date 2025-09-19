Участники столичного гастрофестиваля передают бойцам СВО продукты и вещи
Участники осеннего гастрономического фестиваля в Москве через волонтеров и благотворительные фонды оказывают помощь бойцам специальной военной операции. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Они передают... часть выручки, медикаменты, продукты, вещи и свою продукцию», – указано в сообщении.
Так, ресторатор Артем поделился, что его дедушка Герман Андросенко был ветераном Великой Отечественной войны, а сейчас в боевых действиях участвуют его друзья, знакомые и однокурсники. Компания, в которой мужчина работает управляющим, предлагала гостям фестиваля московскую солянку из казана и шашлык по рецепту, появившемуся в столице в 1950-е годы. Организация ежемесячно отдает не менее 10% от выручки на поддержку участников СВО, закупает необходимые медикаменты, направляет их волонтерам либо переводит деньги в благотворительные фонды.
Еще один ресторатор, компания которого занимается выпечкой, постоянно помогает военным. Часть продукции - например, булочки со сладкими начинками - передают на фронт. Также компания покупает и передает необходимые вещи на СВО либо перечисляет средства проверенным благотворительным организациям.
«Так, мы регулярно поддерживаем фонд при одном из церковных приходов, которые помогают СВО», – поделился участник фестиваля.
Гастрономический фестиваль был приурочен ко Дню города и проходил на Манежной площади и площади Революции. Гости могли продегустировать новинки сезонного меню, приготовленные по традиционным русским рецептам блюда, поучаствовать в кулинарных батлах и понаблюдать за соревнованиями шеф-поваров столичных ресторанов.
