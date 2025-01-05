Участники игры «Зима в Москве» посетили площадки проекта почти 120 тысяч раз

Москвичи и гости столицы активно участвуют в игре с дополненной реальностью «Зима в Москве», организованной в рамках проекта Russpass. Участники посетили локации проекта почти 120 тысяч раз, как сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Посвященная проекту «Зима в Москве» игра стартовала в приложении Russpass в середине декабря. С помощью дополненной реальности участники исследуют российскую столицу в сопровождении анимационных героев, таких как Винни-Пух, Карлсон, снеговик и лиса.

Встречаем Рождество: Какая программа ждет гостей проекта «Зима в Москве»

Поймать их можно смартфоном в нескольких локациях, расположенных рядом с достопримечательностями города и на московских фестивальных площадках.

С момента запуска к игре подключились более 8 тысяч пользователей, которые хотя бы раз поймали мультяшного персонажа. В общей сложности участники зашли на площадки проекта почти 120 тысяч раз. Само приложение Russpass было скачано и обновлено более 82 тысяч раз.

Игра продлится до 28 февраля. За накопленные уровни участники получают промокоды, которые можно обменять на сувениры, скидки или пожертвовать на благотворительность. На сегодняшний день пользователи активировали свыше 6 тысяч таких кодов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ИгрыПраздникиМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры