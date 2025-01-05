Участники игры «Зима в Москве» посетили площадки проекта почти 120 тысяч раз

Поймать их можно смартфоном в нескольких локациях, расположенных рядом с достопримечательностями города и на московских фестивальных площадках.



С момента запуска к игре подключились более 8 тысяч пользователей, которые хотя бы раз поймали мультяшного персонажа. В общей сложности участники зашли на площадки проекта почти 120 тысяч раз. Само приложение Russpass было скачано и обновлено более 82 тысяч раз.

Игра продлится до 28 февраля. За накопленные уровни участники получают промокоды, которые можно обменять на сувениры, скидки или пожертвовать на благотворительность. На сегодняшний день пользователи активировали свыше 6 тысяч таких кодов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

