Встречаем Рождество: Какая программа ждет гостей проекта «Зима в Москве»
На фестивальных площадках Москвы для жителей и гостей столицы пройдут мастер-классы, вдохновленные мультфильмами и сказками, горожан приглашают создать своими руками подарки, украшения и костюмы. Об этом сообщила пресс-служба организаторов цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
В частности, на переходе от Манежной площади к площади Революции оживает зимняя сказка по мотивам фильма «Морозко». Гостей ждет мастер-класс по созданию зимнего блеска для губ. Погрузиться в сказку «Морозко» можно также на мастер-классе «Новогодние фотопробы». Они пройдут на пересечении улицы Соколово-Мещерская и Юровская.
Кроме того, мастер-класс о природной красоте Сибири пройдет на Тверской площади. На занятиях «Сибирская коллекция: декор на спиле дерева» можно будет создать украшения с использованием натуральных материалов.
Также на многих площадках города пройдут дегустации чая «Москва» в рамках традиционного «Московского чаепития».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru