Участниками и партнерами МИК стали предприниматели из 87 регионов России

По её словам, в прошлом году к МИК присоединились больше двух тысяч новых участников и партнёов. В настоящее время его возможностями пользуется почти 41 тысяча предпринимателей из 87 регионов России.

Отмечается, что общая сумма грантов и субсидий достигла почти четырёх млрд рублей, а инвестиции и льготные кредиты составили более семи млрд рублей.

Сергунина добавила, что за семь лет работы кластера субсидии и гранты получили почти 10 тысяч компаний, общая сумма финансовой поддержки составила 22,5 млрд рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в инновационном центре «Сколково» открылся Московский кластер видеоигр и анимации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

