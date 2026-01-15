Участниками и партнерами МИК стали предприниматели из 87 регионов России
Более 11 млрд рублей привлекли столичные предприятия в 2025 году благодаря платформе Московского инновационного кластера (МИК). Об этом заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
По её словам, в прошлом году к МИК присоединились больше двух тысяч новых участников и партнёов. В настоящее время его возможностями пользуется почти 41 тысяча предпринимателей из 87 регионов России.
Отмечается, что общая сумма грантов и субсидий достигла почти четырёх млрд рублей, а инвестиции и льготные кредиты составили более семи млрд рублей.
Сергунина добавила, что за семь лет работы кластера субсидии и гранты получили почти 10 тысяч компаний, общая сумма финансовой поддержки составила 22,5 млрд рублей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в инновационном центре «Сколково» открылся Московский кластер видеоигр и анимации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Барщевский объяснил, почему в России развивается частный театр
- Медведев связал обвинения против Тимошенко с борьбой Зеленского с конкурентами
- «Не платим 300 тысяч»: Барщевский рассказал об отказе актеров играть в его театре
- Барщевский раскрыл, почему театр «Неформат» отказался от спектаклей по Чехову
- Кремль выразил соболезнования родителям погибших в Новокузнецке младенцев
- Россия направила в Израиль запрос об экстрадиции убийцы Талькова
- Семь тысяч за букет: Цены на цветы вырастут на 20% в 2026 году
- Легкие деньги? Прибыльность цветочного бизнеса в России назвали «иллюзией»
- Экс-замглавы Минтруда России нашли мертвым в Новой Москве
- Пашаев и анекдот: Барщевский призвал ввести пожизненное лишение статуса адвоката
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru