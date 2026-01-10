Собянин назвал главные события сферы креативных индустрий Москвы за 2025 год

В 2025 году московские креативные индустрии вышли на новый уровень: в инновационном центре «Сколково» открылась первая очередь кластера видеоигр и анимации — пространство полного цикла разработки с поддержкой на всех этапах создания и вывода продукта на рынок. Открытие состоялось в рамках Московской международной недели видеоигр, где был зафиксирован национальный рекорд — самый массовый кибертурнир.

Сектор продемонстрировал серьёзные экспортные достижения: заключены контракты на сумму свыше миллиарда рублей — планируется выход московских игр на китайский рынок, их дистрибуция в Японии и совместное издание с ОАЭ; кроме того, подписано 38 контрактов на публикацию российских книг в Китае, Турции и других странах. Арт‑индустрия тоже развивается: в 2024 году её выручка выросла на 23% до 5,8 миллиарда рублей.

Весной открылся творческий центр «Московские мастерские» с 35 студиями, выставочным залом и лекторием, а также реализуются программы поддержки креативного бизнеса «Креативный бизнес‑практикум» и «Защити своё творчество».

