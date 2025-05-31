Юбилейный турнир «Московские звезды ушу 2025» пройдет в Москве с 1 по 7 июня
31 мая 202517:09
В Москве с 1 по 7 июня пройдет десятый юбилейный международный турнир «Московские звезды ушу 2025», сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.
Турнир состоится в Московском дворце ушу Москомспорта.
В мероприятии примут участие порядка тысячи спортсменов из 12 таких стран, как Китай, Индонезия, Армения, Казахстан, Киргизия и так далее.
Также на турнир в качестве почетных гостей пригласили посла КНР в России Чжана Ханьхуэя, 90-летнего мастера ушу У Бина и других.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru