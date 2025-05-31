Юбилейный турнир «Московские звезды ушу 2025» пройдет в Москве с 1 по 7 июня

Судьба 576 человек остается неизвестной после вторжения ВСУ на территорию Курской области Шедший в РФ сухогруз под флагом Панамы сел на мель в проливе Зунд Генпрокуратура Стамбула санкционировала новую волну задержаний городских чиновников Депрессия и тревожность передается между супругами по психологическим причинам Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг Roland Garros