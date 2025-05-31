Юбилейный турнир «Московские звезды ушу 2025» пройдет в Москве с 1 по 7 июня

В Москве с 1 по 7 июня пройдет десятый юбилейный международный турнир «Московские звезды ушу 2025», сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

Турнир состоится в Московском дворце ушу Москомспорта.

В мероприятии примут участие порядка тысячи спортсменов из 12 таких стран, как Китай, Индонезия, Армения, Казахстан, Киргизия и так далее.

Также на турнир в качестве почетных гостей пригласили посла КНР в России Чжана Ханьхуэя, 90-летнего мастера ушу У Бина и других.

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ФОТО: РИА Новости
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