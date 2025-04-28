В Сингапуре представили цифровые проекты и технологические достижения Москвы

На стенде российской столицы был продемонстрирован широкий спектр решений — от систем видеоаналитики и искусственного интеллекта (ИИ) до цифровых платформ и технологий городской безопасности.

Мероприятие стало важной площадкой не только для установки деловых контактов, но и продвижения технологий Москвы на международный рынок, а также укрепления связей как с государственными, так и частными структурами Юго-Восточной Азии.

«Участие Москвы... позволило продемонстрировать высокую конкурентоспособность столичных решений в области «умного города» и заложить основу для новых международных проектов в сферах ИИ, цифровой безопасности, устойчивого развития и городской логистики», - отметил глава Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин.