В Сингапуре представили цифровые проекты и технологические достижения Москвы
Цифровые проекты и технологические достижения Москвы представили на дебютной международной выставке GITEX Asia 2025 в Сингапуре. Об этом сообщает Департамент внешнеэкономических и международных связей города.
На стенде российской столицы был продемонстрирован широкий спектр решений — от систем видеоаналитики и искусственного интеллекта (ИИ) до цифровых платформ и технологий городской безопасности.
Мероприятие стало важной площадкой не только для установки деловых контактов, но и продвижения технологий Москвы на международный рынок, а также укрепления связей как с государственными, так и частными структурами Юго-Восточной Азии.
«Участие Москвы... позволило продемонстрировать высокую конкурентоспособность столичных решений в области «умного города» и заложить основу для новых международных проектов в сферах ИИ, цифровой безопасности, устойчивого развития и городской логистики», - отметил глава Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин.
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