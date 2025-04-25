Москва представила достижения системы закупок на форуме-выставке «Госзаказ»
Столица продемонстрировала свои достижения в развитии системы закупок и цифровизации госзаказа на стенде Правительства Москвы в рамках XX Юбилейного форума-выставки «Госзаказ». Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«В этом году форум традиционно объединил представителей ведомств и департаментов, участников государственных закупок, лидеров и экспертов самых разных отраслей. Три дня активных дискуссий на стенде Правительства Москвы стали неотъемлемой частью деловой программы мероприятия — участники обсудили развитие столичного госзаказа, функционал межрегиональной платформы «Портал поставщиков», сокращение сроков проведения закупок и ускорение импортозамещения благодаря внедрению цифровых технологий в эти процессы. Рост количества пользователей, зарегистрированных на Портале поставщиков, говорит о том, что у бизнеса есть стабильный интерес к участию в госзаказе: только с начала года число предпринимателей на платформе выросло на 20 тысяч и превысило 370 тысяч», — рассказал Кирилл Пуртов.
Основными темами форума стали автоматизация закупок, новые платформы и экосистемы для бизнеса, влияние нового национального режима на поддержку российских производителей, изменения в законодательстве о госзакупках, поддержка отечественных предприятий и сотрудничество между государством и частным сектором.
Кроме того, на форуме состоялась сессия, посвященная вопросам реализации городского имущества на открытых торгах. Такие лоты публикуются на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города», где представлена вся информация о них.
«Покупка недвижимости у города не только удобна, но и выгодна — стартовая цена объектов существенно ниже среднерыночной, город также гарантирует юридическую чистоту сделки. Например, инвесторы могут найти на портале здания и нежилые помещения, в том числе в исторических локациях, а горожане — жилье, парковочные места, земельные участки или другие инвестиционные проекты», — отметил Кирилл Пуртов.
Глава столичного Департамента по конкурентной политике добавил, что в январе-марте 2025 года с торгов ушли 849 машино-мест и 421 коммерческое помещение для бизнеса общей площадью свыше 80 тысяч квадратный метров.
Столица лидирует в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Благодаря стандартизации процедур, внедрению цифровых технологий и вовлечению малого и среднего бизнеса московский госзаказ обеспечивает экономию на всех этапах процесса.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Следком подтвердил гибель генерал-лейтенанта Москалика в результате взрыва
- В Венесуэле и Франции откроют мемориалы в память о Великой Победе
- Евгений Миронов примет участие в спектакле-посвящении Дню Победы
- Алексей Кортнев заявил о готовности помогать российским военным
- Спецпосланника президента США Стива Уиткоффа заметили в Москве
- СМИ: Губернатор ХМАО призвал вернуть в школу уроки нравственности
- Трамп заявил, что Россия не претендует на всю украинскую территорию
- Супруга Петра Порошенко подала на него иск в суд о разделе имущества
- Актер Данила Козловский выступит в Москве в день своего 40-летия бесплатно
- СМИ: При взрыве в Балашихе погиб замглавы оперативного управления Генштаба
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru