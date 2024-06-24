Три тысячи посетителей «Лета в Москве. Все на улицу!» получили городские баллы

Продолжается акция «Активное лето» в рамках проекта «Активный гражданин», организованная в честь городского фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Участники оценивают мероприятия и за это получают городские баллы. Розыгрыши призов проводятся с использованием случайного числового генератора.

Три тысячи жителей Москвы уже получили по 300 городских баллов, которые можно использовать для обмена на полезные товары и услуги у партнеров сайта «Миллион призов».

На фестивале «Лето в Москве» пройдут показательные выступления служебных собак

Списки победителей розыгрышей регулярно публикуются в новостях проекта «Активный гражданин».

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» стартовал 1 июня и будет проходить до 8 сентября. Жители столицы могут стать организаторами мероприятий, забронировав временной слот и площадку на специальном сайте, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: go.mos.ru
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