Три тысячи посетителей «Лета в Москве. Все на улицу!» получили городские баллы

Продолжается акция «Активное лето» в рамках проекта «Активный гражданин», организованная в честь городского фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Участники оценивают мероприятия и за это получают городские баллы. Розыгрыши призов проводятся с использованием случайного числового генератора.

Три тысячи жителей Москвы уже получили по 300 городских баллов, которые можно использовать для обмена на полезные товары и услуги у партнеров сайта «Миллион призов».