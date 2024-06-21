На фестивале «Лето в Москве» пройдут показательные выступления служебных собак

В рамках фестиваля «Лето в Москве» в столице пройдут показательные выступления служебных собак.

Гости события в парке на Кольской улице смогут узнать у специалистов больше информации об особенностях работы с животными и сделать памятные фотографии.

Также зрителей ждет четырехчасовая программа. На площадке можно будет увидеть кинологов и их четвероногие напарники из разных ведомств. Среди них - специалисты Пожарно-спасательного центра Москвы и Федеральной таможенной службы России.

Все выходные июня познакомиться с собаками-поводырями жители столицы также смогут на площадках «Питомцы в Москве». В районе Северное Измайлово свои навыки продемонстрировали подопечные кинологической службы Министерства внутренних дел «Щенячий патруль». Трехмесячные щенки на глазах зрителей искали спрятанные предметы и выполняли базовые команды.

