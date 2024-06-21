На фестивале «Лето в Москве» пройдут показательные выступления служебных собак
В рамках фестиваля «Лето в Москве» в столице пройдут показательные выступления служебных собак.
Гости события в парке на Кольской улице смогут узнать у специалистов больше информации об особенностях работы с животными и сделать памятные фотографии.
Также зрителей ждет четырехчасовая программа. На площадке можно будет увидеть кинологов и их четвероногие напарники из разных ведомств. Среди них - специалисты Пожарно-спасательного центра Москвы и Федеральной таможенной службы России.
Все выходные июня познакомиться с собаками-поводырями жители столицы также смогут на площадках «Питомцы в Москве». В районе Северное Измайлово свои навыки продемонстрировали подопечные кинологической службы Министерства внутренних дел «Щенячий патруль». Трехмесячные щенки на глазах зрителей искали спрятанные предметы и выполняли базовые команды.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: У лайнера с россиянами на борту треснуло лобовое стекло в небе
- Объявлен полный календарь чемпионата России по футболу на сезон-2024/25
- Первое издание «Лолиты» Набокова с автографом писателя выставили на аукцион
- В Туве воспитательница детсада заразила девять детей туберкулезом
- Глава Минсельхоза: Пошлины на экспорт зерна из РФ снизятся с 1 июля
- Подполье заявило о вспышке холеры в Херсоне
- Евгений Цыганов сыграет главную роль в сиквеле фильма «Батя»
- Китай ввел санкции против американской Lockheed Martin
- Губернатор Голубев заявил о ликвидации пожара на нефтебазе в Азове
- Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru